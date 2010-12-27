В поселке Победа началось обследование канализации

После обследования очистных будет принято решение в пользу их полной реконструкции или капитального ремонта.

"Леноблводоканал" приступил к технологическому обследованию канализационно-очистных сооружениях (КОС) поселка Победа Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

После осмотра будет принято решение: проводить капитальный ремонт или сносить старые очистные сооружения и строить новые. Но для полного возобновления работы канализационной системы потребуется 2-3 года. Также установить собственную систему очистки стоков придется птицефабрике "Ударник", так как куриным пометом оказались загрязнены даже река Серебристая и территория за пределами пометохранилища.

Ранее мы рассказывали, что в поселке Победа Выборгского района птицефабрику "Ударник" привлекли к ответственности.

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