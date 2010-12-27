МЧС: свалку в Ленобласти потушили спустя 8,5 часов

Пожарные справились с возгоранием ближе к ночи.

Представители МЧС отчитались о ликвидации пожара, возникшего на бытовой свалке отходов в Ленинградской области. По данным пожарных, пламя потушено к 22:50 часам вечера 22 сентября. Специалисты работали на участке 8,5 часов.

Напомним, что сообщения о полыхающей горе мусора поступили от местных жителей в 14:33. Они объяснили, что огонь распространился на большую территории вблизи городского поселения Морозовское во Всеволожском районе Ленобласти.

В МЧС уточнили, что пострадало 800 квадратных метров участка. В работах участвовали 18 человек из личного состава ведомства. Привлечено 4 единицы спецтехники.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в деревне Глинка Тосненского района сгорела легковая машина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону

