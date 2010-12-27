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В Ленобласти загорелась большая свалка, пожар тушат с обеда
Сегодня, 18:36
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Rybka123

В Ленобласти загорелась большая свалка, пожар тушат с обеда

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Огонь удалось побороть на площади 800 квадратных метров, что позволило избежать его распространения.

В воскресенье, 22 сентября, в Ленинградской области загорелась свалка площадью 2000 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по ЛО.

Как стало известно, о возгорании сообщили в 14:30. Пожар был зафиксирован на свалке, которая располагается неподалёку от железнодорожной станции 19 километр в Морозовском поселении. На место происшествия был отправлен отряд из 16 пожарных и трех единиц спецтехники. Огонь удалось побороть на площади 800 квадратных метров, что позволило избежать его распространения. Тушение продолжается.
Ранее мы писали о пожаре в доме на улице Академика Лебедева, где загорелся реконструируемый дом.

Фото: МЧС

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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