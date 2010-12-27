Пожар на улице Академика Лебедева тушили 17 человек

Возгорание произошло на площади 800 квадратных метров.

Днем в воскресенье, 22 сентября, в Калининском районе загорелось здание, где проводят капитальный ремонт. Об этом сообщили в МЧС по Петербургу.

Как стало известно, звонок о возгорании на улице Академика Лебедева, 20 поступил на пульт дежурного в 15:25. На место оперативно выехала бригада из 17 человек и четырех единиц техники. С огнем удалось справится в 16:14.

По данным МЧС загорелся одноэтажное здание. Возгорание произошло на площади 800 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Фото: Piter.TV