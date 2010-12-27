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Пожар на улице Академика Лебедева тушили 17 человек
Сегодня, 18:05
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Rybka123

Пожар на улице Академика Лебедева тушили 17 человек

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Возгорание произошло на площади 800 квадратных метров.

Днем в воскресенье, 22 сентября, в Калининском районе загорелось здание, где проводят капитальный ремонт. Об этом сообщили в МЧС по Петербургу.

Как стало известно, звонок о возгорании на улице Академика Лебедева, 20 поступил на пульт дежурного в 15:25. На место оперативно выехала бригада из 17 человек и четырех единиц техники.  С огнем удалось справится в 16:14.

По данным МЧС загорелся одноэтажное здание. Возгорание произошло на площади 800 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали о трех петербуржцах, которых ограбил таксист с Думской улицы. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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