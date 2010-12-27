Таксист обокрал трех пассажиров с Думской улицы

По факту происшествия задержаны два безработных молодых человека.

Трое петербуржцев лишились ценностей после поездки на такси из клуба на Думской. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области.

Как стало известно, 21 сентября компания мужчин поймала "бомбилу" после ночи в клубе. Таксист согласился отвезти их в Низино, однако до места назначения пассажиры не доехали. На Менделеевской улице у мужчин похитили телефоны, банковские карты, все наличность и выставили из авто.

Пострадавшие обратились за помощью в правоохранительные органы. По факту происшествия задержаны два безработных молодых человека. Идут поиски возможных соучастников.

Ранее мы публиковали видео погони, которую устроил водитель "Кадиллака", который, предположительно, сел за руль в состоянии наркотического опбянения.

Фото: pixabay