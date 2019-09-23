В деревне Глинка Тосненского района сгорела легковая машина

В Ленобласти ночью произошел пожар.

В Тосненском районе Ленинградской области очевидцы заметили горящий автомобиль. Инцидент произошел в ночь на 23 сентября в деревне Глинка. Местные жители рассказали, что на место происшествия оперативно добрались представители ДПС, однако сотрудников МЧС не было.

Транспортное средство полностью полыхало еще до приезда пожарных. Машина сгорела за шесть минут. На данный момент причина возгорания неизвестна. Сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Просвещения сгорел "ВАЗ".

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