Видео: на проспекте Просвещения сгорел "ВАЗ"

По факту происшествия выясняются.

В воскресенье, 22 сентября, в Выборгском районе загорелся легковой автомобиль. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Как стало известно, на проспекте Просвещения, 47. На место прибыла бригада спасателей и ликвидировала возгорание. На кадрах видно, что у автомобиля полностью сгорел кузов и кабина.

По факту происшествия выясняются. На месте работали сотрудники полиции. Устанавливаются возможные лица, причастные к инциденту.

Это далеко не первый пожар, случившийся сегодня в Петербурге. Ранее мы писали о возгорании свалки на улице Академика Лебедева, а также горящей свалке в Ленинградской области.

Видео: Piter.TV