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Двоих заблудившихся искали вчера областные спасатели.
Сегодня, 9:46
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Двоих заблудившихся искали вчера областные спасатели.

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Двоих заблудившихся искали вчера областные спасатели.

Первыми на поиски отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Спасатели искали мужчину, заблудившегося в лесном массиве в районе деревни Ашперлово Волховского района. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Через сорок минут на поиски заблудившейся женщины выехали спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Поисковые работы проходили в лесном массиве около посёлка Рахья Всеволожского района. 

За несколько часов пострадавшие были найдены и переданы родственникам.

Ранее сообщалось, что погибшая пожилая женщина обнаружена в лесу спасателями Ленобласти.

Фото: аварийно-сппасательная служба Ленобласти

Теги: леноласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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