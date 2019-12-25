Двоих заблудившихся искали вчера областные спасатели.

Первыми на поиски отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Спасатели искали мужчину, заблудившегося в лесном массиве в районе деревни Ашперлово Волховского района. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Через сорок минут на поиски заблудившейся женщины выехали спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Поисковые работы проходили в лесном массиве около посёлка Рахья Всеволожского района.

За несколько часов пострадавшие были найдены и переданы родственникам.

Ранее сообщалось, что погибшая пожилая женщина обнаружена в лесу спасателями Ленобласти.

Фото: аварийно-сппасательная служба Ленобласти