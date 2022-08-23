Погибшая пожилая женщина обнаружена в лесу спасателями Ленобласти

Спасатели отряда обнаружили тело женщины на заболоченной местности, эвакуировали и передали сотрудникам полиции.

В пятницу, 15 сентября, спасателям Лодейного Поля поступила тревожная информация о пропаже 13 сентября пожилой женщины, которая направилась в лесной массив в районе деревни Пирозеро Лодейнопольского района и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели приступили к оперативным поисковым действиям, просматривая территорию вокруг места последнего видения женщины. В итоге обнаружили тело пожилой женщины на заболоченной местности в лесу.

Немедленно была организована эвакуация тела пострадавшей, после чего оно было передано сотрудникам полиции для проведения необходимых процедур по установлению обстоятельств этого трагического случая.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли заблудившегося пожилого мужчину в лесу Кировского района Ленобласти.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти