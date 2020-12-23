Спасатели нашли заблудившегося пожилого мужчину в лесу Кировского района Ленобласти

Вечером 15 сентября в лесном массиве в районе деревни Петрово Кировского района заблудился пожилой мужчина. О его пропаже сообщили спасателям поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В пятницу, 15 сентября, спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получили информацию, что в лесном массиве в районе деревни Петрово Кировского района заблудился пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели немедленно отправились на место происшествия и провели интенсивные поисковые работы. Благодаря их усилиям, пострадавший был найден и эвакуирован из леса.

Пожилого мужчину передали родственникам. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательный отряд Лодейного Поля помог провалившейся в колодец собаке.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти