На Московский вокзал прибыл воинский железнодорожный эшелон

Экскурсии будут проводить сами участники операции в Сирии.

На Московский вокзал Санкт-Петербурга 24 апреля в 15.30 прибыл воинский железнодорожный эшелон военно-патриотической акции "Сирийский перелом". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Жители и гости города могут увидеть более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, взрывные устройства, оружие и многое другое. Из примечательных экспонатов: танк Т-55, попавший к сирийским боевикам из Грузии, самоходный минный трал Aardvark JSFU, бывший автомобиль ООН и другое. Экскурсии будут проводить сами участники операции в Сирии.

На военно-патриотической акции можно записаться на службу по контракту, а также угоститься в полевой кухне горячим чаем и гречневой кашей.



Ранее на Piter.TV: Петербург стал одним из популярных городов на День Победы.

Фото и видео: Piter.TV