На Мосина завершат реконструкцию школы в середине августа

Также заканчивают строительство общежития для сотрудников СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" и двух школ в Приморском районе.

Вице-губернатор Николай Линченко 3 августа проверил состояние строящихся социальных объектов в Приморском и Курортном районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, общежитие квартирного типа для сотрудников СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" в поселке Репино на Приморском шоссе уже готово на 75%. Сейчас там ведутся разного рода отделочные работы, также ведутся работы по благоустройству и оборудованию дома.

Общеобразовательная школа № 434 на улице Мосина, дом 63, литера А, в которой сейчас идет реконструкция, готова на 81%. После завершения работ там появится бассейн, сейчас на объекте работают 208 строителей.

Две школы, рассчитанные на 550 мест, в Приморском районе также не остались без внимания Линченко. Так, на Шуваловском проспекте учебное готово на 97%. Завершаются работы по отделке помещений и благоустройству территории. В другой школе на Комендантском проспекте также ведутся работы по устройству полов, штукатурке стен, монтажу внутренних сетей отопления.

Ранее в Коломягах построили новую школу на 1 600 мест. Новое образовательное учреждение находится на улице Лидии Зверевой, д №3. Застройщик проекта – "БалтИнвестСтрой".

Фото: pexels