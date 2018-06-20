На Морском салоне покажут 15 новых кораблей ВМФ

Уже сейчас организаторы готовятся к одному из крупнейших событий лета.

На новом военно-морском салоне петербуржцам представят 15 новых кораблей. Выставка состоится с 10 по 14 июня в стенах экспозиционного центра "Ленэкспо". Днем 11 апреля чиновники обсудили вопросы организации мероприятия. Вице-губернатор Евгений Елин поручил ответственным ведомствам ускорить подготовку Морского вокзала и "Ленэкспо".

Отметим, что петербургский салон входит в тройку крупнейших событий в мировом отраслевом сообществе. Генеральный директор "Морского салона" Михаил Золотарев объяснил, что в городе на Неве покажут не только отечественные, но и зарубежные разработки.

Среди новейших моделей, принадлежащие ВМФ корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи", фрегат "Адмирал Касатонов".

Ранее Piter.tv писал о том, что КГИОП актуализирует каталог исторических деревьев.

Фото: Piter.tv