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На Морском салоне покажут 15 новых кораблей ВМФ
Сегодня, 13:37
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lesjasap

На Морском салоне покажут 15 новых кораблей ВМФ

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Уже сейчас организаторы готовятся к одному из крупнейших событий лета.

На новом военно-морском салоне петербуржцам представят 15 новых кораблей. Выставка состоится с 10 по 14 июня в стенах экспозиционного центра "Ленэкспо". Днем 11 апреля чиновники обсудили вопросы организации мероприятия. Вице-губернатор Евгений Елин поручил ответственным ведомствам ускорить подготовку Морского вокзала и "Ленэкспо".

Отметим, что петербургский салон входит в тройку крупнейших событий в мировом отраслевом сообществе. Генеральный директор "Морского салона" Михаил Золотарев объяснил, что в городе на Неве покажут не только отечественные, но и зарубежные разработки.

Среди новейших моделей, принадлежащие ВМФ корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи", фрегат "Адмирал Касатонов".

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Фото: Piter.tv

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Теги: корабли вмф, ленэкспо, михаил золотарев, морской салон
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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