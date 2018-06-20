КГИОП актуализирует каталог исторических деревьев

В Северной столице появится аналог культурного маршрута, созданного в Голландии.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры собирается провести перечень исторических деревьев в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент чиновники занимаются актуализацией существующих объектов и создать культурный маршрут.

Заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов добавил, что сотрудники провели дополнительный сбор информации по существующим образцам еще в 2018 году. Сейчас полученные данные собираются систематизировать. Чиновники надеются запустить по маршруту экскурсии. Организация данного проекта частично ляжет на представителей Лесотехнической академии.

Отметим, что подобный проект уже реализуется в Нидерландах.

В Голландии, например, разрабатываются программы посещения мест, где растут исторические деревья. Это исторические маршруты, которые вызывают большой интерес не только у специалистов, но и у туристов резюмировал спикер

Фото: Piter.tv