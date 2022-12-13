В Петербурге будет временно прекращена работа Генконсульства Нидерландов

В Петербурге временно закрылось Генконсульство Нидерландов. Об этом сообщили в tg-канале посольства страны в Москве. С 21 февраля горожане не смогут попасть в здание посольства.
Генконсульство закрыли из-за нехватки кадров. Его откроют тогда, когда руководство сможет собрать полный штат.
Посольство Королевства Нидерландов в Москве остается открытым для запроса виз (только на долгосрочное пребывание) и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в России.
Посольство Нидерландов в Москве
Ранее на Piter.tv: в Петербурге планируют открыть генконсульство Киргизии.
Фото: pixabay
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