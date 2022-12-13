В Петербурге планируют открыть генконсульство Киргизии

Точный адрес пока не назвали.

В Северной столице отроют генконсульство Киргизии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Кроме того, генконсульство Киргизии планируют открыть в Казани.

Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации и полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе об открытии в городе Казани генерального консульства Киргизской Республики… Михаил Мишустин

Добавим, что генконсульства Киргизии также находятся в Екатеринбурге и Новосибирске.

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Фото: Piter.tv