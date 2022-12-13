  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге планируют открыть генконсульство Киргизии
Сегодня, 12:49
83
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге планируют открыть генконсульство Киргизии

0 0

Точный адрес пока не назвали.

В Северной столице отроют генконсульство Киргизии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. 

Кроме того, генконсульство Киргизии планируют открыть в Казани.

Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации и полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе об открытии в городе Казани генерального консульства Киргизской Республики…

Михаил Мишустин

Добавим, что генконсульства Киргизии также находятся в Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее на Piter.tv: на улице Дудко пьяный дебошир разгромил магазин камнями и кусками льда.

Фото: Piter.tv

 

Теги: генконсульство киргизии, международные отношения, политика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии