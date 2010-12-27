Петербуржцы жалуются на отсутствие воды в доме по Морской набережной

Жильцы верхних этажей обнаружили в квартирах воды после коммунальной аварии.

В Василеостровском районе Петербурга жители жалуются на отсутствие водоснабжения. Очевидцы рассказали, что днем 16 сентября около жилых зданий прохудилась коммунальная сеть. В результате верхние этажи здания по Морской набережной, 31 лишились доступа к воде.

Известно, что сейчас здание находится на временном обеспечении. Ремонтная бригада выехала по указанному адресу, чтобы изучить состояние временной трубы. В случае, если рукав действительно поврежден, то инженерная сеть будет отремонтирована. Петербуржцы отметили, что в "Водоканале" с ними говорили недружелюбно. А жителям верхних этажей и вовсе заявили, что им придется потерпеть.

Добавим, что проблема на водопроводе возникла на 155-миллиметровой трубе. В понедельник, в 16 часов вечера проблему локализовали. В ГУП "Водоканал" рассказали, что жалоб жильцов об отсутствии воды к ним не поступало.

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Фото: Piter.tv

