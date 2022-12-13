На Морской набережной заменили участок трубопровода, где накануне произошла коммунальная авария

Подача воды и отопления с 15:00 переведена в штатный режим работы.

На Васильевском острове заменили более 7,5 метра трубопровода, где накануне произошла коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сегодня, 19 марта.

Напомним, на Морской набережной прорвало трубу с кипятком. Дорогу затопило горячей водой. Специалисты заменили ненадежный трубопровод.

Подача воды и отопления с 15:00 переведена в штатный режим работы. При отсутствии горячей воды или теплоснабжения жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.

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Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (архив)