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На Морской набережной заменили участок трубопровода, где накануне произошла коммунальная авария
Сегодня, 16:51
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На Морской набережной заменили участок трубопровода, где накануне произошла коммунальная авария

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Подача воды и отопления с 15:00 переведена в штатный режим работы. 

На Васильевском острове заменили более 7,5 метра трубопровода, где накануне произошла коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сегодня, 19 марта. 

Напомним, на Морской набережной прорвало трубу с кипятком. Дорогу затопило горячей водой. Специалисты заменили ненадежный трубопровод. 

Подача воды и отопления с 15:00 переведена в штатный режим работы. При отсутствии горячей воды или теплоснабжения жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.

Ранее на Piter.tv: в Мурино арт-объект "Краб" погрузился под воду.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (архив)

Теги: заменили трубы, коммунальная авария, морская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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