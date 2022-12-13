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В Мурино арт-объект "Краб" погрузился под воду
Сегодня, 15:17
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В Мурино арт-объект "Краб" погрузился под воду

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В понедельник в регионе обещают до +11 градусов.

В Мурино почти утонул известный арт-объект "Краб". Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "True Питер". 

По словам  жителей, инсталляция почти полностью скрылась под талой водой. В Ленобласть пришла оттепель. В регионе с каждым днем становится теплее. В понедельник в регионе обещают до +11 градусов.

Напомним, что арт-объект поселился между городом и поселком Бугры в июле прошлого года. Инсталляция была создана из фанеры и бруса. Она весит около 100 кг. На создание работы "Мышление краба" потребовалось около месяца. Работа была создана именно в виде краба, потому что они имеют свойство утягивать на дно своих сородичей, будучи пойманными в ведро. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 24 марта стартует фестиваль "Детские дни".

Фото: Телеграм / Безумный Питер

Теги: арт-объект краб, краб утонул, мурино, оттепель, паводки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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