В Петербурге 24 марта стартует фестиваль "Детские дни"

Программу предложили 29 площадок.

В период школьных каникул в Петербурге пройдет фестиваль "Детские дни". Он стартует 24 марта. Программу предложили 29 площадок. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В Музее хлеба маленьким петербуржцам предлагают сразу две экскурсии на выбор. Посетители узнают, какую выпечку любил Петр Великий, побывать на кухне у кухарки, увидеть, как работает мельница и потрогать некоторые экспонаты руками. Кроме того, все желающие могут пройтись по музею самостоятельно, взяв маршрутный лист. А для тех же, кто любит квесты в группах, есть интерактив "Лови ритм".

Добавим, что музей работает со среды по воскресенье. Часы приема посетителей с 10.00 до 18.00.

Ранее на Piter.tv: сегодня билеты в Михайловский дворец и корпус Бенуа будут продавать за 125 рублей.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский музей Хлеба