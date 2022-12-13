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Сегодня билеты в Михайловский дворец и корпус Бенуа будут продавать за 125 рублей
Сегодня, 12:38
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Сегодня билеты в Михайловский дворец и корпус Бенуа будут продавать за 125 рублей

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Единый билет в Михайловский дворец и Корпус Бенуа обойдется в 250 рублей.

Сегодня, 19 марта, жители Петербурга смогут посетить Михайловский дворец и Корпус Бенуа за 125 рублей. Акцию проводят только в это воскресенье. Русский музей отмечает 125-летие со дня открытия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Единый билет в Михайловский дворец и Корпус Бенуа обойдется в 250 рублей. Для гостей музея проведут праздничные мероприятия. Посетителей встретят реконструкторы в нарядах конца XIX века. Также в Русском музее выступят артисты. 

Гости также увидят выступления музыкальных коллективов, в том числе артистов СПб ГБУК "Петербург-концерт", с которым в этот же день состоится подписание соглашения о сотрудничестве.

Русский музей

Кроме того, петербуржцы и гости города могут бесплатно отправить открытки с изображением шедевров из коллекции музея в любую точку России. Русский музей подготовил этот проект совместно с "Почтой России".

Ранее на Piter.tv: в Этнографическом музее открылась выставка "Якутский стиль".

Фото: ВКонтакте / Русский музей

Теги: билеты по скидке, корпус бенуа, куда сходить в петербурге, михайловский дворец, русский музей отмечает юбилей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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Тидиaч Мыги
Сегодня 13:57

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