Сегодня билеты в Михайловский дворец и корпус Бенуа будут продавать за 125 рублей

Сегодня, 19 марта, жители Петербурга смогут посетить Михайловский дворец и Корпус Бенуа за 125 рублей. Акцию проводят только в это воскресенье. Русский музей отмечает 125-летие со дня открытия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Единый билет в Михайловский дворец и Корпус Бенуа обойдется в 250 рублей. Для гостей музея проведут праздничные мероприятия. Посетителей встретят реконструкторы в нарядах конца XIX века. Также в Русском музее выступят артисты.
Гости также увидят выступления музыкальных коллективов, в том числе артистов СПб ГБУК "Петербург-концерт", с которым в этот же день состоится подписание соглашения о сотрудничестве.
Русский музей
Кроме того, петербуржцы и гости города могут бесплатно отправить открытки с изображением шедевров из коллекции музея в любую точку России. Русский музей подготовил этот проект совместно с "Почтой России".
Ранее на Piter.tv: в Этнографическом музее открылась выставка "Якутский стиль".
Фото: ВКонтакте / Русский музей
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