В Этнографическом музее открылась выставка "Якутский стиль"

В экспозицию вошли традиционные реконструированные мужские костюмы XVIII века и женский наряд XIX века.

В Российском этнографическом музее жители Петербурга могут побывать на выставке "Якутский стиль: наследие и творчество". Посетителям предлагают познакомиться с самобытным искусством народа Республики Саха. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В экспозицию вошли традиционные реконструированные мужские костюмы XVIII века и женский костюм XIX века. Также здесь можно увидеть якутские ювелирные украшения из металла.

Кроме того, на выставке представлены резные изделия из бивня мамонта, керамика, праздничная утварь из бересты.

Якутские произведения самобытного искусства отличаются архаичностью форм, самобытностью конструкций и художественным стилем. Выставка позволит проследить непрерывную связь поколений, ближе познакомиться с традиционной культурой народа саха. Пресс-служба музея

Отметим, что вход на выставку платный. Экспозиция открыта до 16 апреля.

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Фото: ВКонтакте / Российский этнографический музей