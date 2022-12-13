В честь дня рождения Русского музея билеты в Михайловский дворец и Корпус Бенуа будут стоить чуть больше 100 рублей

Акцию проведут 19 марта.

Жители Петербурга смогут посетить Михайловский дворец и Корпус Бенуа за 125 рублей. Акцию проводят 19 марта. В этот день Русский музей отметит 125-летие со дня открытия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Единый билет в Михайловский дворец и Корпус Бенуа обойдется в 250 рублей. Для гостей музея проведут праздничные мероприятия. Посетителей встретят реконструкторы в нарядах конца XIX века. Также в Русском музее выступят артисты.

Кроме того, петербуржцы смогут принять участие в совместном проекте "Почты России" и музея. Всем желающим предлагают отправить бесплатные открытки с изображением шедевров из коллекции музея в любую точку России.

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Фото: ВКонтакте / Русский музей (Татьяна Леняшина)