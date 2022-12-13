Посетителей Ботанического сада предупредили о временном закрытии Тропического маршрута

Петербуржцам предлагают прогуляться по Субтропическому маршруту.

В Ботаническом саду временно закрывается для посетителей Тропический маршрут. Горожане не смогут прогуляться по нему с 13 по 24 марта. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Петербуржцам предлагают прогуляться по Субтропическому маршруту. Сейчас здесь цветут азалии, плодоносят цитрусы, благоухают другие растения.

На Субтропическом маршруте вы совершите кругосветное путешествие - посетите Крым и Кавказ, Средиземноморье, Африку, Америку, Китай, Австралию и Новую Зеландию. Пресс-служба Ботанического сада

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Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого