В программу фестиваля вошли кинопоказы, мастер-классы, выставка живописи и графики.

В Петербурге проходит фестиваль джазовой культуры. Экспозицию развернули в фойе Новой сцены Александринского театра. О программе мероприятия рассказали на телеканале "Санкт-Петербург".

Зрители смогут познакомиться с армянскими, еврейскими, тюркскими, персидскими мотивами. Все они сплелись в танцевальном спектакле "Лоскутное одеяло". Проект подготовили шесть петербургских хореографов.

В программу фестиваля вошли кинопоказы, мастер-классы, выставка живописи и графики петербургских художников.

По словам члена Союза художников Петербурга Дмитрия Шарапова, слушая джаз, живописцу хочется взять кисть и нарисовать абстрактную картину. Здесь у каждого есть такая возможность.

Добавим, что проект стартовал 9 март, принять участие в фестивале можно до 17 марта.

Ранее на Piter.tv: с 13 марта начнется цикл бесплатных экскурсий для школьников в рамках фестиваля "Морские топонимы Петербурга".

Фото: Pxhere