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В Петербурге проходит фестиваль джазовой культуры
Сегодня, 19:30
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В Петербурге проходит фестиваль джазовой культуры

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В программу фестиваля вошли  кинопоказы, мастер-классы, выставка живописи и графики.

В Петербурге проходит  фестиваль джазовой культуры. Экспозицию развернули в фойе Новой сцены Александринского театра. О программе мероприятия рассказали на телеканале "Санкт-Петербург".

Зрители смогут познакомиться с армянскими, еврейскими, тюркскими, персидскими мотивами. Все они сплелись в танцевальном спектакле "Лоскутное одеяло". Проект подготовили шесть петербургских хореографов.

В программу фестиваля вошли  кинопоказы, мастер-классы, выставка живописи и графики петербургских художников.

По словам члена Союза художников Петербурга Дмитрия Шарапова, слушая джаз, живописцу хочется взять кисть и нарисовать абстрактную картину. Здесь у каждого есть такая возможность.

Добавим, что проект стартовал 9 март, принять участие в фестивале можно до  17 марта. 

Ранее на Piter.tv: с 13 марта начнется цикл бесплатных экскурсий для школьников в рамках фестиваля "Морские топонимы Петербурга".

Фото: Pxhere

Теги: александринский театр, куда сходить в петербурге, фестиваль джазовой культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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