На Монументе героическим защитникам Ленинграда появились странные подпорки

Догадаться о предназначении подпорок с первого взгляда почти невозможно.

В пятницу, 27 ноября, на Монументе героическим защитникам Ленинграда на площади Победы заметили довольно странные подпорки, которые, по всей видимости, выполняют функцию поддерживающих стоек. Об этом сообщили "Невские Новости".

Петербуржец заметил странный элемент и не сразу догадался о его назначении. Мужчина предположил, что подпорки поддерживают неустойчивую плиту. В пресс-службе Государственного музея истории Петербурга уточнили, что угрозы разрушения нет. Они уточнили, что на одной из секций произошла деформация металлической облицовки. Стойки были установлены для безопасности посетителей.

Ранее мы писали, что картину "Илиана. Верь мне" впервые показали в Петербурге.

Фото: "Невские Новости"