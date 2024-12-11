Фотофакт: продолжаются ремонтные работы в подземном переходе на площади Победы

На данный момент выполнено около 20% от общего объема запланированных мероприятий.

В подземном переходе на площади Победы, ведущем к монументу "Героическим защитникам Ленинграда", активно ведутся ремонтные работы, начатые в конце 2024 года. В настоящее время специалисты занимаются реконструкцией двух лестничных спусков, расположенных в створе Московского проспекта.

В рамках работ демонтируется старый слой гидроизоляции, гранитные ступени и устаревшая штукатурка со стен помещений под лестницами. На данный момент выполнено около 20% от общего объема запланированных мероприятий. Обновленные лестничные спуски планируется сдать к началу мая, чтобы обеспечить комфортный доступ к монументу в преддверии торжеств, посвященных 80-летию Великой Победы.

После праздничных мероприятий строители приступят к завершающему этапу ремонта. В тоннеле будет уложено современное литое асфальтобетонное покрытие толщиной 50 мм, заменяющее старое. Также будут восстановлены вспомогательные помещения и пространство под лестницами. Полностью все работы планируется завершить к сентябрю 2024 года.

Фото ремонтных работ опубликованы в официальном телеграм-канале СПб ГБУ "Мостотрест".