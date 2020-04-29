  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Монумент "Героическим защитникам Ленинграда" получит обновленную подсветку
Сегодня, 13:31
73
himif

Монумент "Героическим защитникам Ленинграда" получит обновленную подсветку

0 0

В "новом свете" предстанут также три крупных памятника.

Несколько значимых для Петербурга монументов получат обновленную подсветку ко Дню Победы. О подготовке к празднику рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на директора СПб ГБУ "Ленсвет" Сергея Мителева.

В "новом свете" предстанут монумент "Героическим защитникам города" на площади Победы, памятник Александру Маринеско на проспекте Стачек, блокадная подстанция на фонтанке и стела "Слава героическим защитникам Родины" на проспекте Непокоренных. Подсветка на площади Победы заработает уже в ближайшие дни, и въездные ворота в Петербург станут ярче и заметнее.

В целом, оформление города ко дню Победы перенесли на более поздний срок из-за коронавируса. В Петербурге разместят тысячи плакатов и пустят тематические видеоролики на электронных дисплеях.

Ранее мы рассказывали, что обелиск "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания целиком помыли впервые за 12 лет.

Фото: Википедия

Теги: монумент героическим защитникам ленинграда, памятник, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии