На Моховой ликвидировали пожар

По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожар в доме №7 по Моховой улице ликвидировали, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 19:30, в 20:59 пожару присвоили второй ранг сложности, а сообщение о ликвидации поступило в 21:55. Сообщается, что на месте ЧП работали 81 человек, 25 единиц техники, в том числе 16 единиц техники и 57 спасателей МЧС. По предварительной информации, никто не пострадал

Напомним, что раньше в здании находилась больница.

Ранее мы писали, что на Моховой загорелось неэксплуатируемое здание.

Видео: пресс-служба МЧС