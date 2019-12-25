На Моховой загорелось неэксплуатируемое здание

Пожару присвоили 2-й ранг.

По предварительной информации регионального управления МЧС, 5 ноября около половины восьмого вечера поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом доме №7 по Моховой улице.

Когда на место прибыли спасатели, горение было обнаружено на третьем и четвертом этаже на общей площади 400 кв.м. Через полчаса пожару присвоили 2 ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 81 человека, 25 единиц техники, в том числе 16 единиц техники и 57 спасателей МЧС. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области в пожаре погибли двое взрослых и три ребенка.

Фото: Piter.TV