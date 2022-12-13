На Митрофаньевском шоссе каршеринг Kia вылетел на встречную полосу и врезался в иномарку

Оба автомобилиста попали в больницу.

Сегодня, 9 мая, на Митрофаньевском шоссе произошла авария. Каршеринг влетел в иномарку. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Машина столкнулась с иномаркой, в которой находился 44-летний водитель.

Оба автомобилиста попали в больницу. Водитель арендованного кроссовера находится в тяжелом состоянии. 35-летний мужчина получил серьезные травмы.

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Фото: Piter.tv