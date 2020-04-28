На Мытнинской набережной в квартире закрыли подпольный покерный клуб

Задержали троих сотрудников клуба, одна из них 24-летняя уроженка Крыма, которая работала моделью и мастером перманентного макияжа.

Стало известно, что Петроградском районе петербурга закрыли покерный клуб, который находился в обычной квартире, передают "Невские новости".

Так, в прошлую пятницу, 8 октября, в двух квартирах на Мытнинской набережной силовики обнаружили покерные столы. По предварительным данным, правоохранители задержали двух мужчин 31 года и 32 лет, которые были организаторами игорного клуба. Подозреваемые написали явку с повинной.

Кроме этого, задержали троих сотрудников клуба, одна из них 24-летняя уроженка Крыма, которая работала моделью и мастером перманентного макияжа.

Ранее в квартире на Ириновском проспекте работало подпольное казино.

Фото: pexels

