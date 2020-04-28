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На Мытнинской набережной в квартире закрыли подпольный покерный клуб
Сегодня, 16:19
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На Мытнинской набережной в квартире закрыли подпольный покерный клуб

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Задержали троих сотрудников клуба, одна из них 24-летняя уроженка Крыма, которая работала моделью и мастером перманентного макияжа.

Стало известно, что Петроградском районе петербурга закрыли покерный клуб, который находился в обычной квартире, передают "Невские новости".

Так, в прошлую пятницу, 8 октября, в двух квартирах на Мытнинской набережной силовики обнаружили покерные столы. По предварительным данным, правоохранители задержали двух мужчин 31 года и 32 лет, которые были организаторами игорного клуба. Подозреваемые написали явку с повинной. 

Кроме этого, задержали троих сотрудников клуба, одна из них 24-летняя уроженка Крыма, которая работала моделью и мастером перманентного макияжа.

Ранее в квартире на Ириновском проспекте работало подпольное казино.

Фото: pexels
 

Теги: игорный клуб, мытнинская набережная, покер
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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