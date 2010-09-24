Сотрудники полиции пресекли деятельность покерного клуба, трижды менявшего адрес в Иркутске

Полиция и Росгвардия задержали в регионе семерых подозреваемых.

Российские правоохранительные органы пресекли деятельность покерного клуба, трижды менявшего адрес на территории административного центра Иркутской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали семерых местных жителей. Речь идет о трех организаторах незаконного бизнеса, а также работниках-управляющих, помогающих подпольному заведению в проведении азартных игр, двух карточных дилеров.

За два последних года в целях соблюдения конспирации покерный клуб трижды менял свой адрес. Пару раз он располагался в Октябрьском округе областного центра, а один – в Правобережном. пресс-служба МВД РФ по региону

Оперативники установили, что для нелегального бизнеса лидеры группы брали в аренду нежилые помещения, куда завозили приобретённые покерные столы, фишки и игральные карты. Вход в клуб для клиентов был доступен только проверенным и постоянным людям. В ходе проведённых обысков полицейские изъяли у участников противоправной деятельности в общей сложности почти один миллион рублей, а также три автомобиля для обеспечения возможности ареста имущества, специальное оборудование. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.. Организаторы игорного клуба отправлены под стражу. Двое управляющих покерными клубами и один карточный дилер отпущены под подписку о невыезде, а ещё одному фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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Фто и видео: МВД Медиа