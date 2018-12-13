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Видео: на Ваське горит квартира на седьмом этаже

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На месте происшествия работают пожарные.

Днем 16 мая петербуржцы сообщили о пожаре в одном из домов в Василеостровском районе. По словам очевидцев, в здании №22/1 по улице Мичманская загорелась квартира на седьмом этаже. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что на месте пожара работают спасатели. Они выдвинули автолестницу, чтобы добраться к источнику возгорания. О причинах пожара и пострадавших сведений нет.

Ранее мы писали, что в садоводстве "Лотос-2" сгорел дом, баня и машина.

Видео: Piter.TV

Теги: горит квартира, пожар в жилом доме, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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