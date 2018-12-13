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В садоводстве "Лотос-2" сгорел дом, баня и машина: люди смогли спастись

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В Ленобласти ночью произошел серьезный пожар на частной земле.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар. На территории садоводства "Лотос-2" загорелась частная баня. После этого пламя перекинулось на жилой дом. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент.

Как отмечают очевидцы, люди успели выбежать из задымленного здания. Однако, дом, юаня и транспортное средство, находившееся на участке, полностью сгорели. В ликвидации пламени принимало участие два расчета ГУ МЧС.

Ранее Piter.tv писал о том, что в поселке имени Свердлова пять часов тушили крупный пожар на складах.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: всеволожский район, ленобласть, лотос-2, садоводство
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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