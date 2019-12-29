На Мебельной улице горожане заметили лису

Животное перебегало дорогу.

Ранним утром 2 марта петербуржцы заметили лису, перебегающую дорогу на Мебельной улице. Фотографии с животным опубликованы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Один из пользователей интернета призвал подписчиков группы спасти животное, чтобы оно не попало под колеса автомобилей. На кадрах видно, что лиса нарушает ПДД и перебегает проезжую часть в неположенном месте.

В комментариях под постом уже организован сбор денег на спасение нарушительницы. Как именно хотят спасать лису, неизвестно.

В целом, лисы на севере Петербурга появляются достаточно часто. Однако в этом году рыжих хищников здесь еще не замечали.

Ранее мы писали, что недавно найденная нерпа Ксюша не сможет стать парой Крошика.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург