На Мебельной снесли старую опору ЛЭП

В размещенном в соцсетях видео петербуржцы засняли, как падает "старая воздушка".

В Приморском районе Петербурга снесли старую силовую линию электропередач. Об этом сообщили очевидцы событий. Она разместили в социальных сетях видео с демонтажем объекта.

Пользователи "Вконтакте" объяснили, что на территории продолжили подземную линию. Из-за этого "старая воздушка" стала не нужна городу. Ее сдадут в металлолом для вторичной переработки.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец написал рэп про нерпу Крошика. Для выхода трека ищут исполнителя.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб Неизданное

