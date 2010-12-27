Петербуржец написал рэп про нерпу Крошика. Для выхода трека ищут исполнителя

"Фонд друзей балтийской нерпы" объявил конкурс на поиск исполнителя рэпа про тюленей. Об этом говорится в группе "Спасение тюленей" во Вконтакте.
Специально для документального фильма Видеостудии ИОРАН о ладожской нерпе, где главную роль отвели нерпе Крошику, автор фильма Владимир Марин написал стихи. Создатели ленты хотят привлечь к работе как именитых исполнителей, так и начинающих.
С текстом песни можно ознакомится ниже:
Хоп, хоп, Крошик,
Я самый хороший,
Хватит восхищаться Медным всадником,
Если я поблизости в бассейне плаваю..
Если есть сомнения,
Укушу как дикий,
Я хвостатый, я многоликий.
Йоуу, йоуу, кто со мной плескаться,
Хоу, хоу, стоило встречаться!
Нерпы в Питере, Эрмитаж наш!
Нерпы в Питере, ажиотаж.
А вы не знали, а вы не ведали.
Пока гуляли вы, мы рыбкой обедали.
Рядом море, такое все Балтийское,
Там на просторе нерпы рыскают.
Кто такой Крошик?!
Кто самый хороший?!
Я мог бы в Ладоге спокойно плавать.
Но выбрал жизнь с Леной и Славой.
Приходи в гости,
Приносите няшки,
Рыбу мне дают
Из особой чашки.
Корюшка проверена
Санэпиднадзором,
Жизнь моя не просто так,
Каждый шаг под надзором!
А вообще ребята
Я обычный чел,
С ластами, понятно,
Но в жизни преуспел!
Хоу, Крошик!
Кто у нас хороший?!
Я могу кусаться, и зимой плавать,
Но выбрал по приколу жизнь у Славы!
Ранее мы снимали сюжет про Крошика. Узнать о нерпе, которая считает себя человеком можно тут.
Фото: Piter.TV
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