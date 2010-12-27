Петербуржец написал рэп про нерпу Крошика. Для выхода трека ищут исполнителя

Создатели ленты хотят привлечь к работе как именитых исполнителей, так и начинающих.

"Фонд друзей балтийской нерпы" объявил конкурс на поиск исполнителя рэпа про тюленей. Об этом говорится в группе "Спасение тюленей" во Вконтакте.

Специально для документального фильма Видеостудии ИОРАН о ладожской нерпе, где главную роль отвели нерпе Крошику, автор фильма Владимир Марин написал стихи. Создатели ленты хотят привлечь к работе как именитых исполнителей, так и начинающих.

С текстом песни можно ознакомится ниже:

Хоп, хоп, Крошик,

Я самый хороший,

Хватит восхищаться Медным всадником,

Если я поблизости в бассейне плаваю..

Если есть сомнения,

Укушу как дикий,

Я хвостатый, я многоликий.

Йоуу, йоуу, кто со мной плескаться,

Хоу, хоу, стоило встречаться!

Нерпы в Питере, Эрмитаж наш!

Нерпы в Питере, ажиотаж.

А вы не знали, а вы не ведали.

Пока гуляли вы, мы рыбкой обедали.

Рядом море, такое все Балтийское,

Там на просторе нерпы рыскают.

Кто такой Крошик?!

Кто самый хороший?!

Я мог бы в Ладоге спокойно плавать.

Но выбрал жизнь с Леной и Славой.

Приходи в гости,

Приносите няшки,

Рыбу мне дают

Из особой чашки.

Корюшка проверена

Санэпиднадзором,

Жизнь моя не просто так,

Каждый шаг под надзором!

А вообще ребята

Я обычный чел,

С ластами, понятно,

Но в жизни преуспел!

Хоу, Крошик!

Кто у нас хороший?!

Я могу кусаться, и зимой плавать,

Но выбрал по приколу жизнь у Славы!

Ранее мы снимали сюжет про Крошика. Узнать о нерпе, которая считает себя человеком можно тут.

Фото: Piter.TV