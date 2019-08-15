Молодой человек потерял сознание после драки на станции "Маяковская"

Нападающему мужчине не понравился внешний вид потерпевшего.

Вечером 14 августа на станции метро "Маяковская" произошел конфликт. Свидетели сообщили, что мужчина 40 лет напал на молодого человека из-за внешнего вида. После непродолжительного диалога последовал удар. В результате потерпевший потерял сознание и упал на пол. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Свидетели происшествия поспешили на помощь юноше. Они вызвали сотрудников подземки и полицию. Нападающий в это время скрылся с места преступления.

Ранее мы писали, что в кафе на проспекте Стачек мужчина ударил посетителя стулом.

Видео: Piter.TV