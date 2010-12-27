В кафе на проспекте Стачек мужчина ударил посетителя стулом

Между посетителями кафе внезапно разгорелся конфликт.

В кафе в Кировском районе произошла драка, в качестве оружия один из участников инцидента решил использовать стул, сообщило издание "Gazeta.SPb".

Конфликт случился в точке питания в торговом центре на проспекте Стачек. В результате неожиданной ссоры мужчина ударил посетителя стулом. Причина, по которой разгорелся скандал, неизвестна.

Работники заведения вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя спокойствия, об остальных деталях произошедшего пока не сообщалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Мурино оказался в реанимации после драки из-за собаки.

Фото: pixabay.com