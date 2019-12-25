На Марсовом поле 63 года назад был зажжён первый в стране Вечный огонь

Огонь для Вечного огня на Марсовом поле был взят из печи Кировского завода.

В Ленинграде на Марсовом поле 6 ноября 1957 года был зажжен первый в СССР Вечный огонь в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Формально первым Вечным огнем в стране можно считать зажженный 9 мая 1957 года в Тульской области, в поселке Первомайский. Но тот огонь горел с перебоями, в отличие от ленинградского, который не гаснет по сей день.

Огонь для Вечного огня на Марсовом поле был взят из печи Кировского завода, и именно от этого огня был зажжён другой Вечный огонь – на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля.

В 1967 году на территории Михайловского сада построили газораспределительный пункт, от которого и сейчас осуществляется подача газа к Вечному огню. Газопровод длиной более 400 метров проходит вдоль дна реки Мойка.

В начале октября в Петербурге на Марсовом поле огородили Вечный огонь.

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