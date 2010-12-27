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В Петербурге воришки вынесли из квартиры учёного ювелирные изделия
Сегодня, 14:51
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге воришки вынесли из квартиры учёного ювелирные изделия

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Неизвестный повредил входную дверь и проник в её жилище на улице Маршала Тухачевского.

В среду, 6 ноября, стало известно, что в Красногвардейском районе обокрали квартиру учёного. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Маршала Тухачевского. Неизвестный вскрыл дверь и проник в квартиру.  Воришки вынесли из квартиры учёного ювелирные изделия, 30 тысяч рублей, 800 долларов и 250 евро. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пулковские таможенники задержали посылку с радиоактивными часами.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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