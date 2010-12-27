В Петербурге воришки вынесли из квартиры учёного ювелирные изделия

Неизвестный повредил входную дверь и проник в её жилище на улице Маршала Тухачевского.

В среду, 6 ноября, стало известно, что в Красногвардейском районе обокрали квартиру учёного. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Маршала Тухачевского. Неизвестный вскрыл дверь и проник в квартиру. Воришки вынесли из квартиры учёного ювелирные изделия, 30 тысяч рублей, 800 долларов и 250 евро. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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