В Петербурге воришки вынесли из квартиры учёного ювелирные изделия

В среду, 6 ноября, стало известно, что в Красногвардейском районе обокрали квартиру учёного. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел на улице Маршала Тухачевского. Неизвестный вскрыл дверь и проник в квартиру. Воришки вынесли из квартиры учёного ювелирные изделия, 30 тысяч рублей, 800 долларов и 250 евро. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что пулковские таможенники задержали посылку с радиоактивными часами.
Фото:pixabay
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