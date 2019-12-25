На Мариинском проспекте поймали наркосбытчиков

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Петербурге двоих мужчин подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
Первого подозреваемого задержали у дома №5 по Выборгскому шоссе. У 52-летнего петербуржца нашли наркотическое вещество метадон массой 63,4 грамма.
Второй "наркокурьер" попался полицейским у дома №3 по 2-му Мариинскому проспекту. Сотрудники главка задержали 40-летнего мигранта, у которого при себе оказалось 295,6 грамма гашиша.
Расследование продолжается.
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Фото:Piter.TV
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