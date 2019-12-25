На Мариинском проспекте поймали наркосбытчиков

Также у дома №5 по Выборгскому шоссе полиция поймала 52-летнего "наркокурьера".

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Петербурге двоих мужчин подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Первого подозреваемого задержали у дома №5 по Выборгскому шоссе. У 52-летнего петербуржца нашли наркотическое вещество метадон массой 63,4 грамма.

Второй "наркокурьер" попался полицейским у дома №3 по 2-му Мариинскому проспекту. Сотрудники главка задержали 40-летнего мигранта, у которого при себе оказалось 295,6 грамма гашиша.

Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что безработный из Мордовии развращал 14-летних подруг из Петербурга.

Фото:Piter.TV