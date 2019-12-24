Две легковушки столкнулись с троллейбусом на Малом проспекте ВО

На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи.

Вечером 24 декабря в Василеостровском районе Петербурга произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, возле дома №62 на Малом проспекте ВО столкнулись две легковушки с троллейбусом. Кроме того, были задеты припаркованные у дороги авто. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно две разбитые иномарки и стоящий на "аварийке" троллейбус. Участники аварии заняли участок крайней правой полосы, одна из машин встала по центру дороги. Другие автомобилисты вынуждены двигаться по проезжей части с максимально ограниченной скоростью.

Подробности происшествия не сообщаются. Сведений о пострадавших нет. По словам очевидцев, на место ДТП прибыли две кареты скорой помощи.

Ранее мы писали, что в ДТП у "Беговой" погиб один человек.

Видео: Piter.TV