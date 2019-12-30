На Малой Садовой одиночными пикетами поддержали крымских татар

В Петербурге прошла акция против "репрессий на территории Крыма".

Днем в субботу, 18 января, на перекрестке Малой Садовой улицы и Невского проспекта в Петербурге собрались активисты, выступившие в поддержку крымских татар. На плакатах у женщины, вставшей в одиночные пикеты были высказывания "Свободу политическим заключенным" и "Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму".

Пикетированием заинтересовались сотрудники полиции, которые подошли к собравшимся. Это и попало на кадры Piter.tv.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы вышли в защиту Жемчужного пляжа. Мы показали, как это было.

Видео: Piter.tv