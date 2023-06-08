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На Малой Конюшенной запустили мультимедийный портал
Сегодня, 15:59
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На Малой Конюшенной запустили мультимедийный портал

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Все желающие встретятся в онлайн-формате с лидерами мнений, блогерами и артистами.

На Малой Конюшенной улице запустили мультимедийный портал. В преддверии 12 июня петербуржцы и гости Северной столицы смогут установить видеосвязь с разными уголками России: Москвой, Пермью, Саратовом, Тюменью, Красноярском, Казанью, Грозным и Владивостоком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

Все желающие встретятся в онлайн-формате с лидерами мнений, блогерами и артистами. У них будет возможность виртуально посетить выступления музыкальных коллективов и звёзд.

Ранее мы писали, что в Петербурге запретят кататься на электросамокатах во время  важных праздников и форумов.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: малая конюшенная улица, мультимедийный портал, связь с другими городами
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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