Книжные аллеи 9 июня начинают работу в обновленном формате

Главным арт-объектом культурного пространства станет 54-метровый уличный книжный шкаф.

На Малой Конюшенной улице 9 июня стартует Девятый сезон Книжных аллей. В этом году организаторы воссоздали атмосферу советских времен, сообщили в Смольном.

Главным арт-объектом культурного пространства станет 54-метровый уличный книжный шкаф, созданный из выстроенных в ряд стеллажей. Также изменился логотип Книжных аллей. Он перекликается с исторической эмблемой книготоргового предприятия "Ленкнига" 1970-х годов.

В пространстве обустроена ретро-фотозона – с ковром, ламповым радиоприемником и другими аутентичными предметами советского быта.

Фестиваль "Пушистый маркет" в поддержку приюта бездомных животных пройдёт во Дворе Гостинки 10 июня. В ходе фестиваля, который будет проходить с 12:00 до 22:00, откроется большая благотворительная гаражная ярмарка-распродажа. Её гостям предложат поделки ручной работы, книги, украшения, игрушки, одежду, предметы декора и технику за добровольное пожертвование. Всю выручку с ярмарки направят на закупки медикаментов и питания для четвероногих подопечных приюта "Ржевка".

Фото: ВКонтакте/ Книжные аллеи