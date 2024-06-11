В Петербурге запретят кататься на электросамокатах во время  важных праздников и форумов

Первым событием, свободным от электросамокатов, станет Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2024".

В Петербурге запретят кататься на электросамокатах во время крупных мероприятий. Запрет введут в Московском, Пушкинском, Петродворцовом, Кронштадтском районах. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Первым событием, свободным от электросамокатов, станет Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2024". Ограничения введут во время Юридического форума, праздника "Алые паруса", Главного военно-морского парада. Как отметили петербургские чиновники, необходимо обеспечить безопасность и комфорт участников и гостей. Отмена самокатов снизит вероятность ДТП и аварий с пешеходами.

Ранее мы писали, что в мае спрос на аренду электросамокатов вырос на четверть.

Фото: Piter.tv