На Малой Бухарестской автомобиль наехал на курьера-самокатчика

Молодой человек не получил сильных повреждений.

В пятницу, 24 декабря, на Малой Бухарестской у дома №7/1 автомобиль наехал на мужчину на самокате, который был с рюкзаком за спиной. Об этом сообщает "Мегаполис".

Инцидент произошел днем. Молодой человек, похожий на доставщика еды, резко выехал со двора и был сбит автомобилем "Хавал". Судя по кадрам видео, самокатчик не упал, столкновение обошлось без сильных повреждений.

Ранее поезд "Петербург – Гомель" сбил стадо коров под Псковом. Тепловоз получил повреждения, пришлось заменять локомотив поезда. Из-за этого поезд проследовал в Гомель с опозданием 3 часа 40 минут.

Фото: Мегаполис