  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поезд "Петербург – Гомель" сбил стадо коров под Псковом
Сегодня, 13:02
163
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Поезд "Петербург – Гомель" сбил стадо коров под Псковом

0 0

Из-за этого поезд проследовал в Гомель с опозданием 3 часа 40 минут.

Поезда из Петербурга в Белоруссию опаздали из-за ДТП на железной дороге. По данным пресс-службы Белорусской железной дороги, авария произошла около половины первого ночи на перегоне Власье — Изоча в Псковской области.

Поезд, который направлялся из Петербурга в Гомель, въехал в стадо коров. Тепловоз получил повреждения, пришлось заменять локомотив поезда.

Из-за этого поезд проследовал в Гомель с опозданием 3 часа 40 минут, а следующий за ним поезд "Петербург – Минск/Брест" задержался примерно на два часа.

На прошлой неделе вблизи станции Ижора на железнодорожных путях погибла пенсионерка.

Фото: pexels

Теги: гомель, поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
swfrooo123
Сегодня 13:41

Коровы на выгуле зимой?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии