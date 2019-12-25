Поезд "Петербург – Гомель" сбил стадо коров под Псковом

Из-за этого поезд проследовал в Гомель с опозданием 3 часа 40 минут.

Поезда из Петербурга в Белоруссию опаздали из-за ДТП на железной дороге. По данным пресс-службы Белорусской железной дороги, авария произошла около половины первого ночи на перегоне Власье — Изоча в Псковской области.

Поезд, который направлялся из Петербурга в Гомель, въехал в стадо коров. Тепловоз получил повреждения, пришлось заменять локомотив поезда.

Из-за этого поезд проследовал в Гомель с опозданием 3 часа 40 минут, а следующий за ним поезд "Петербург – Минск/Брест" задержался примерно на два часа.

На прошлой неделе вблизи станции Ижора на железнодорожных путях погибла пенсионерка.

Фото: pexels